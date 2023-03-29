Роскачество: почти половина роллов «Филадельфия» заражена кишечной палочкой

Роскачество нашло массовые нарушения в области безопасности продукции у производителей самых популярных в РФ роллов «Филадельфия». В 40% проверенных роллов нашли кишечную палочку, а в 100% случаев – нарушения по количеству микроорганизмов, рассказал глава организации Максим Протасов.
В закупку вошли роллы из ресторанов, включая заведения премиум-сегмента, торговых сетей, специализированных магазинов, готовящих роллы на вынос.
«Массовые несоответствия зафиксировали в области безопасности продукции, то есть микробиологии. В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка, колиформные бактерии. Во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, выявлены превышения по количеству микроорганизмов», – сказал чиновник в интервью «Известиям».
Значит, компоненты и готовые роллы хранили при неправильной температуре или готовили с нарушением санитарно-гигиенических норм. Специалисты также не нашли на упаковке большинства роллов информацию о составе продукта и дате изготовления.
Протасов отметил, что в 2022 году 65% изготовителей и ритейлеров исправляли выявленные нарушения в первые две недели.
Жительница Екатеринбурга получила через доставку еды роллы с личинками. В ответ на жалобу сотрудники доставки предложили девушке дополнительно бесплатный ролл.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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