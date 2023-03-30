Россиян предупредили об уловке мошенников с блокировкой онлайн-банка

Злоумышленники используют ложные сообщения о блокировке онлайн-банка, чтобы получить доступ к счетам россиян, предупредили в ВТБ.

Мошенники звонят клиентам банка якобы из контакт-центра и сообщают о блокировке учетной записи онлайн-банка. Для восстановления работы сервиса граждан просят назвать пароль из смс.

«На самом деле таким образом они пытаются войти в учетную запись или оформить и подтвердить онлайн-заявку на кредит и вывести деньги на свои счета», – цитирует сообщение банка РИА Новости.

В ВТБ посоветовали прервать такой звонок и связаться с настоящими сотрудниками банка. У них можно уточнить информацию о блокировке сервиса.

Сотрудники безопасности ВТБ раскрыли схему мошенничества, при которой злоумышленники нанимали пострадавших от злоумышленников россиян для обналичивания украденных денег. Они звонили от имени органов госбезопасности и предлагали официальную работу якобы по поиску преступников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»