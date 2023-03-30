ЦБ выявил втрое больше мошеннических сайтов за год

Число мошеннических сайтов в России в первом квартале 2023 года увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Центробанк подвел предварительные итоги работы подразделения «ФинЦЕРТ» за первые три месяца 2023 года.

«Количество доменов мошеннических ресурсов, направленных «ФинЦЕРТ» Банка России на блокировку в Генпрокуратуру РФ, увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – приводит данные регулятора РИА Новости.

По итогам первых двух месяцев года специалисты выявили 5,2 тыс. мошеннических сайтов в доменных зонах .ru и .рф. В тот же период 2022 года выявлено 1,85 тыс. мошеннических ресурсов.

Москва, Наталья Рязанова

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