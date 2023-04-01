Курский губернатор насчитал 20 прилетов с украинской стороны за день

Хомутовский район Курской области попал под обстрел с украинской стороны. По данным губернатора области Романа Старовойта, в приграничном селе Искра зарегистрировано более 20 прилетов.

«Под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра, здесь зафиксировано более 20 прилётов. Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Из-за обстрела вновь нарушено энергоснабжение поселений: Искры, села Клевень и деревни Богословка. Ремонтные бригады энергетиков уже начали ремонт, последствия обстрела будут ликвидированы.

ВСУ также совершили ночную атаку на приграничное село Дроновка. Украинский беспилотник сбросил бомбу на Дом культуры.

Курск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»