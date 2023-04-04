Украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского дрона по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

«В Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, снаряды разорвались в огородах. «Слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории», – отметил Гладков.

Накануне украинские войска дважды обстреляли территорию Шебекинского городского округа. Под удар попали село Вознесеновка и поселок Первомайский. Обошлось без пострадавших. В Вознесеновке снаряд попал на территорию предприятия, работников эвакуировали. В Первомайском повреждения получили четыре частных дома.

В Брянской области в тот же день беспилотники ВСУ атаковали здания военкомата и отделения полиции в Севском районе. Никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»