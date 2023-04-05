ВСУ обстреляли белгородское село из минометов

Село Новая Таволжанка в Шебекинском округе попало под обстрел из минометов с украинской стороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители не пострадали, но обстрел привел к повреждению имущества.

Людей вывозили из-под обстрела на броневиках.

«Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние», – написал глава региона в телеграм-акнале.

От разлетевшихся осколков пострадали три частных домовладения: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Также пострадали три автомобиля. Местные власти и оперативные службы уже проводят подворовой обход территории.

Накануне село было атаковано украинским беспилотником. Было сброшено два взрывных устройства, но никто не пострадал.

Шебекино, Наталья Рязанова

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