ВСУ пытались атаковать Мелитополь: над городом сбиты шесть ракет HIMARS

Силы противовоздушной обороны России сбили шесть ракет HIMARS американского производства над Мелитополем. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

«Российская ПВО пресекла попытку ракетного обстрела Мелитополя. Сегодня ночью боевиками ВСУ по городу были выпущены шесть ракет HIMARS. Все они были перехвачены и сбиты ПВО России», – написал Рогов в своем телеграм-канале. Он добавил, что, по предварительной информации, жертв и ущерба нет.

Ранее Рогов сообщил, что около 02:02 мск в разных частях Мелитополя были слышны не менее трех взрывов. Предварительно, работало ПВО, отмечал он.

О звуках взрывов в городе также сообщала местная администрация.

На прошлой неделе Мелитополь дважды подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. Утром 2 апреля украинские войска обстреляли город из РСЗО HIMARS, пострадали 6 человек. Удар пришелся на локомотивное депо, пострадал соседний жилой дом. До этого ВСУ ударили по локомотивному депо утром 29 марта. Обошлось без пострадавших. Город остался без света из-за повреждения объектов системы электроснабжения.

Москва, Наталья Петрова

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