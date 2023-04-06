Обстрел ВСУ повредил 10 домов в брянском селе

Приграничное село в Погарском районе Брянской области попало под обстрел с украинской стороны. Никто из жителей не пострадал, но повреждены дома и автомобиль, рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Украинские националисты произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района. Пострадавших нет. Имеются частичные повреждения десяти жилых домов и легкового автомобиля», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Накануне ВСУ провели атаку на Суземский район Брянской области с помощью беспилотника. От сброшенной бомбы пострадал человек.

Брянск, Наталья Рязанова

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