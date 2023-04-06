Прокуратура Швеции заявила, что найти виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» будет непросто. Все потому, что следствию «не ясно», кто стоит за инцидентом, ведь оно опирается на факты, а не «домыслы».

«Надеемся, удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто, учитывая обстоятельства», – сказал шведский прокурор Матс Люнгквист.

Он подчеркнул, что никакие «домыслы» не повлияют на ход расследования.

«Расследование опирается на факты и информацию, полученную в результате анализа, осмотра места преступления и сотрудничества с властями Швеции и других стран», – приводит слова прокурора РИА Новости.

Депутат Европарламента Мик Уоллес назвал истинную причину того, что Европа расписалась в бессилии расследовать подрыв «Северных потоков».

«Неспособность проявить искренний интерес к раскрытию правды о саботаже на «Северных потоках» шокирующе отражается на ЕС и полностью разоблачает наше подчинение империи США и НАТО и их прокси-войне на Украине», – написал политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Совбез ООН отклонил российско-китайскую резолюцию о международном расследовании подрыва «Северных потоков» при отсутствии голосов «против».

Москва, Наталья Рязанова

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