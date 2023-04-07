Снаряд ВСУ попал прямо в дом в белгородском селе

Село Ржавец Шебекинского городского округа попало под обстрел с украинской стороны. Снаряд попал прямо в строящийся дом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Домом еще не пользовались, и никто не пострадал. Но причинены повреждения соседнему зданию.

«Пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом. Осколками снарядов повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом доме», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Из-за обстрела в селе случились перебои с электроснабжением, но ремонтники уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

Власти села Новая Таволжанка в Шебекинском округе вывозили людей на броневиках в безопасное место, когда село попало под обстрел из минометов ВСУ. В итоге никто не пострадал.

Шебекино, Наталья Рязанова

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