Снаряд ВСУ попал прямо в дом в белгородском селе

Село Ржавец Шебекинского городского округа попало под обстрел с украинской стороны. Снаряд попал прямо в строящийся дом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Домом еще не пользовались, и никто не пострадал. Но причинены повреждения соседнему зданию.
«Пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом. Осколками снарядов повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом доме», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Из-за обстрела в селе случились перебои с электроснабжением, но ремонтники уже приступили к ликвидации последствий обстрела.
Власти села Новая Таволжанка в Шебекинском округе вывозили людей на броневиках в безопасное место, когда село попало под обстрел из минометов ВСУ. В итоге никто не пострадал.
Шебекино, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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