Генпрокуратуру призвали проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации армии

Генпрокуратуру просят проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации российской армии. Соответствующее заявление на имя генпрокурора Игоря Краснова написал глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Ранее Бородин направлял обращения для проверки действий Валерия Меладзе и Дианы Арбениной.

Автор обращения заявил, что длительное время следит за действиями и высказываниями Козловского, «осуждающего специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины». Он указывает, что актер переехал в США, чтобы «дистанцироваться от России».

В обращении говорится, что Козловский в своих соцсетях указывал, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение восьми лет, однако высказался против решения проблем «военными операциями». Кроме того, как отмечает Бородин, в одном из интервью Козловский «призывал граждан выходить на митинги» с антиправительственными лозунгами.

Также он обращает внимание на то, что после начала спецоперации на Украине актер уехал в США, но в настоящее время планирует вернуться в Россию, «чтобы выступить на сценах театров в Москве и Санкт-Петербурге».

«Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»), – отмечается в обращении (цитата по ТАСС).

«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» просит проверить артиста на предмет дискредитации ВС России.

Накануне СМИ сообщили, что Данила Козловский возвращается в Россию для участия в спектаклях в Москве и Санкт-Петербурге. В Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении актера.

Москва, Наталья Петрова

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