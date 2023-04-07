Валерия Меладзе проверят на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Соответствующее поручение дала Генпрокуратура России, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин ранее направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести соответствующую проверку в отношении певца. Он отмечал, что артист неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ.

В конце марта сообщалось, что запланированные концерты Меладзе в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону отменены.

Москва, Андрей Дорофеев

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