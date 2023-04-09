ВСУ обстреляли еще одно село в Белгородской области

ВСУ второй раз за день обстреляли приграничную территорию Белгородской области. Под удар попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, отметил он.

«В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия – повреждены крыша и стены складского помещения. Подомовой обход продолжается», – написал он в Telegram.

Ранее сегодня белгородский губернатор сообщил об украинском обстреле села Тишанка Волоконовского района. В результате повреждены четыре частных домовладения, никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

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