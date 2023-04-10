Россияне разбились на мотоцикле в Таиланде

Два российских туриста попали в ДТП на мотоцикле в тайском Пхукете. Один мужчина погиб на месте, второго с травмами доставили в больницу, пишет Phuket News.

Братья Максим и Андрей днем 8 апреля отправились к водопаду Банг-Пэ в Па Кхлок. По версии местной полиции, 36-летний водитель не смог сориентироваться на незнакомой дороге, и мотоцикл слетел в кювет.

В итоге старший мужчина погиб на месте от черепно-мозговой травмы, хотя и был в шлеме. Его 32-летнего брата «скорая» отвезла в больницу. Состояние пострадавшего не уточняется, но во время перевозки он был в сознании.

Ранее 19-летний россиянин получил смертельный удар током во время отдыха в Таиланде. Он играл в баскетбол и прислонился к фонарному столбу на краю площадки.

Пхукет, Наталья Рязанова

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