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Вторник, 11 апреля 2023, 14:54 мск

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Более 20 ростовских полицейских подозревают в создании преступной группы

В Ростовской области под подозрение попали более 20 сотрудников регионального главка МВД. Полицейские причастны к созданию преступной организации, которая промышляла взяточничеством и покровительством торговцев.

В числе фигурантов более 20 человек. «Установить обстоятельства совершенных преступлений и привлечь их к уголовной ответственности удалось во взаимодействии с подразделениями ФСБ России и ГУСБ МВД России», – говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным следствия, преступное сообщество существовало с июля 2015 года. Лидером группировки был экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко.

«Преступная организация создана для совершения коррупционных преступлений с целью получения взяток за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, осуществляющих торговую деятельность в сфере потребительского рынка на территории Ростова-на-Дону, у которых имелись явные признаки административных иных правонарушений», – сообщили в СКР.

Рыбалко ежемесячно собирал «дань» с руководителей структурных подразделений преступного сообщества, а те в свою очередь получали деньги с предпринимателей. Следствие считает, что фигуранты получили взятки на общую сумму не менее 25 млн рублей.

Сейчас совместно с ГУСБ МВД России проводятся более 40 обысков по местам службы и жительства подозреваемых.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коррупция

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