Пять человек пострадали при столкновении автобусов под Тулой

Два пассажирских автобуса столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Пять человек с травмами обратились за помощью к медикам.

По данным МЧС, авария случилась около 01:40 часов на 310-м км автодороги в Ефремовском районе. Автобусы двигались в одном направлении: один из Москвы в Борисоглебск, второй – в Севастополь. Борисоглебский автобус на скорости догнал второй транспорт и врезался в него. Оба автобуса получили сильные повреждения.

Прибывшие со спасателями медики оказали помощь пяти пострадавшим с легкими и средними травмами. Серьезно никто не пострадал, погибших нет.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. Прокуратура поставила на контроль проводимую проверку и принятие решения по административному материалу, а также соблюдение прав пассажиров, сообщили в областном ведомстве.

В Ростовской области пять человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом. Следовавший из Москвы автобус перевернулся на трассе М-4 «Дон».

Тула, Наталья Рязанова

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