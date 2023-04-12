Белгородец пострадал при обстреле ВСУ

Житель села Новостроевка-Вторая Белгородской области пострадал в результате обстрела с украинской стороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Атаке подверглись сразу несколько поселений.

«Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. Есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая. Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Медики диагностировали у мужчины легкую контузию. Он отказался ехать в больницу. Других пострадавших нет.

Подомовой обход выявил повреждения одного частного домовладения и сарая в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа и четыре поврежденных дома на хуторе Старый Волоконовского района.

Ранее днем атаке с украинской стороны подвергся свинокомплекс в Белгородской области. ВСУ запустили дрон-камикадзе, а потом обстреляли ферму. Погибли и ранены около 300 животных.

Белгород, Наталья Рязанова

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