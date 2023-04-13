Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» $5 млрд

Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу Украины» пять миллиардов долларов. В такую сумму арбитраж оценил ущерб компании от потери активов в Крыму.

«Команда «Нафтогаза» одержала победу. Арбитражный трибунал обязал РФ компенсировать Нафтогазу убытки в размере 5 млрд долларов США», – говорится в сообщении на сайте «Нафтогаза Украины».

Суд посчитал, что присужденная сумма справедливо отражает рыночную стоимость активов «Нафтогаза» на момент их потери. Украинская сторона требовала вдвое большую компенсацию.

В компании отметили, что в случае неисполнения решения российской стороной «Нафтогаз» может инициировать принудительное исполнение решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что руководству страны известно о принятом в Гааге решении. Специалисты проанализируют его и предложат дальнейшие шаги.

«Тяжба имела место, она не новая. Решение нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решения о дальнейших действиях», – сказал Песков журналистам.

Рассмотрение дела в Арбитражном трибунале в Гааге началось 22 февраля 2022 года. «Нафтогаз» заявил о потере доступа к активам, расположенным в Крыму, в том числе 15 нефтегазовым месторождениям, 4 плавучим буровым установкам, 1200 км газопровода, более 40 газораспределительным станциям, подземным хранилищам газа. Компания несколько раз меняла сумму ущерба: сначала его оценили в 4,9 млрд долларов, позже – в 5,2 млрд, окончательно – в 10 млрд.

Москва, Наталья Рязанова

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