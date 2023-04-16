ВСУ обстреляли центр Донецка во время пасхального богослужения

Украинские военные обстреляли центральный район Донецка. В результате погибла женщина, еще шесть человек пострадали.

В ночь на воскресенье ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка. Снаряды упали недалеко от кафедрального Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение.

Кроме того, зафиксирован прилет в соседние с храмом автостанцию, крытый рынок и детский сад, где возник пожар.

Жертвой обстрела стала женщина, которая в момент атаки находилась в автомобиле. К настоящему времени известно о шестерых пострадавших. Находившиеся в храме посетители были вынуждены эвакуироваться.

Донецк, Зоя Осколкова

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