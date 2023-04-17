В Казахстане человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Газовый баллон взорвался в жилом доме в казахском городе Жанаозен. Один человек погиб, еще 13 пострадали, среди них есть дети, передает «Интерфакс».

Взрыв произошел около 05:00 часов 17 апреля в двухэтажном жилом доме. В результате обрушился подъезд на площади 150 кв. м. Один человек погиб на месте.

Пострадавших передали медикам. После осмотра семь человек, включая детей, отправили на амбулаторное лечение. Пятерых доставили в больницу: трех человек в травматологию, двух в реанимацию.

Выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Во французском Марселе взрыв бытового газа привел к обрушению трехэтажного дома и двух подъездов соседних домов. Шесть человек пострадали, 30 – оказались заблокированы в своих квартирах, их эвакуировали пожарные.

Москва, Наталья Рязанова

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