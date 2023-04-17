В Казахстане число погибших при взрыве газа выросло до четырех

Спасатели достали тела еще трех человек из-под обломков рухнувшего подъезда в Жанаозене в Казахстане. Общее число жертв увеличилось до четырех, следует из данных МЧС республики.

Во время разбора завалов также удалось вытащить четырех человек живыми.

«На текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших», – цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Шесть пострадавших остаются под наблюдением врачей.

Ранним утром газовый баллон взорвался в двухэтажном жилом доме, в результате обрушился один подъезд. 13 человек пострадали, семерых отпустили долечиваться амбулаторно.

Жанаозен, Наталья Рязанова

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