Финансовая пирамида обманула жителей 10 регионов РФ на 200 млн рублей

Жители Татарстана организовали финансовую пирамиду, в которую оказались втянуты жители 10 регионов России. Подозреваемые похитили более 200 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организаторы зазывали граждан якобы поучаствовать в инвестициях с высокой прибылью. На самом деле вкладчики получали деньги благодаря тому, что приводили новых участников, которые делали вложения. С мая 2020 года по август 2021 года организаторы пирамиды привлекли более 300 граждан и похитили у них свыше 200 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Потерпевшими стали жители республик Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртской Республики, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Задержаны пятеро участников группы – трое жителей Республики Татарстан и двое из Республики Марий Эл. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – приводит слова Волк пресс-центр МВД России.

Двух организаторов пирамиды объявили в международный розыск, а трех лидеров казанского филиала – в федеральный розыск. Суд заочно арестовал всех пятерых.

В 2022 году число финансовых пирамид в России выросло в три раза, а ущерб от их деятельности составил 100 млрд рулей.

Казань, Наталья Рязанова

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