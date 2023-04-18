Танкисты ВСУ оторвали башню танку Leopard 2 во время обучения

ЧП случилось во время тренировки украинских военных на немецких танках. Танкисты столкнули два танка Leopard 2A4 и оторвали одному из них башню, рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка в своем блоге.

По его словам, один танк просто наехал на другой и напирал до тех пор, пока не свернул башню второму танку. Павелка показал фотографии пострадавшей машины: на броне отчетливо видны грязевые следы от гусениц, а орудийная башня лежит на боку.

Киев настойчиво просил у западных союзников тяжелую технику, в том числе танки, аргументируя тем, что так сможет сдержать и даже отодвинуть российские силы. Танки Leopard немецкого производства уже поступили на Украину из Европы. Под Херсоном ВС РФ захватили немецкий Leopard и утопили в болоте.

Варшава, Наталья Рязанова

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