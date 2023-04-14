Российские военные захватили танк Leopard и утопили его в болоте

Под Херсоном был захвачен немецкий танк Leopard. Российские войска затопили машину в болоте. Об этом рассказал РИА «Новости» офицер добровольческого батальона «Сокол».

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. <...> «Леопарды» здесь, они уже в гостях», – сообщил командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

Кроме того, украинскими военными применяются немецкие зенитно-ракетные комплексы, которыми, предположительно, управляют наемники из Германии.

Напомним, ранее Москва прямо заявила, что вооружение, поставленное киевскому режиму странами НАТО, является законной целью для ВС РФ. Российские власти неоднократно говорили, что США и Североатлантический альянс участвуют в конфликте, не только снабжая ВСУ оружием, но и помогают в подготовке военных кадров.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»