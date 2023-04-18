Приставы начали арестовывать имущество Google на миллиард рублей

Судебные приставы начали арестовывать имущество и средства компании Google по исполнительному производству в пользу «Думы ТВ». Суд взыскал неустойку в миллиард рублей за блокировку YouTube-канала парламентского телевидения.

«Все решения уже состоялись. Исполнительный лист на реализации. Сегодня служба судебных приставов приступила к аресту имущества, поиску этих средств», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента.

Он попросил думский комитет по безопасности «проконтролировать работу судебных приставов, чтобы из американской компании деньги поступили в Государственную Думу». Комитету по защите материнства, детства, семьи Володин напомнил, что нужно определить цели, которые можно профинансировать деньгами от судебной победы.

«Профильному комитету надо поразмыслить. Хорошие благотворительные проекты за счет этой компании можно будет реализовать», – добавил спикер Госдумы.

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования АНО «Редакция парламентского телевидения» к ООО «Гугл» на миллиард рублей. Поводом для спора стала блокировка YouTube-канала «Дума ТВ». Госдума потребовала от компании разблокировать канал или заплатить неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день простоя.

Москва, Наталья Рязанова

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