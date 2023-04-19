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Среда, 19 апреля 2023, 08:55 мск

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Беспилотник ВСУ атаковал военкомат в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о ночной атаке с украинской стороны. ВСУ отправили беспилотник к военкомату в городе Новозыбков.

Пострадало только здание военкомата, раненых нет.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших нет. В здании частично выбиты стекла. На месте работают оперативные службы», – написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее ВСУ выбрали Брянскую область для попытки незаконно проникнуть на территорию России. Два десятка диверсантов подошли к границе, но пограничники эту попытку предотвратили.

Новозыбков, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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