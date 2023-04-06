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Четверг, 6 апреля 2023, 14:35 мск

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20 украинских диверсантов пытались прорваться в Брянскую область

Два десятка украинских диверсантов собирались пересечь границу в Брянской области. Пограничники эту попытку предотвратили. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, пограничники и военнослужащие ВС РФ нанесли противнику огневое поражение.

Брянская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Сегодня утром прилеты зарегистрированы в приграничном селе в Погарском районе. Никто из жителей не пострадал, но повреждены дома и автомобиль.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,