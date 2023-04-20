В Москве арестована бывшая замглавы Минкульта РФ Ольга Ярилова

Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-замминистра культуры Ольги Яриловой до 16 июня по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу суда. Решение о заключении бывшей чиновницы под стражу было принято вечером 19 апреля.

Суд отказал Яриловой и ее защите в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отметили в пресс-службе.

В суде также сообщили, что Яриловой предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), передает РИА «Новости». Однако там не представили информации о том, в чем именно заключалось преступление. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Ярилова работала на посту замминистра культуры четыре года и покинула должность в сентябре 2022 года по собственному желанию.

О задержании бывшей замминистра культуры стало известно в среду, 19 апреля. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Ярилова задержана в российской столице в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей в рамках реализации проекта «Пушкинская карта».

Проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года для популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Молодые люли в возрасте от 14 до 22 лет с помощью карты могут бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы.

Москва, Наталья Петрова

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