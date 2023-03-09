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Четверг, 9 марта 2023, 17:53 мск

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Директор Росфинмониторинга описал Путину схему присвоения денег с «Пушкинской карты»

Правоохранители выявили схему похищения бюджетных средств, предназначенных для начисления на «Пушкинскую карту». Об этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил сегодня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект «Пушкинская карта» – это карта, которая даёт возможность молодёжи посещать театры, музеи и всё прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 миллионов рублей. Сейчас она выявлена», – цитирует главу Росфинмониторинга пресс-служба Кремля.

Президент поинтересовался, каким образом присваивались деньги.

«Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было. Сейчас она (схема) вся выявлена, деньги практически все…», – уточнил Чиханчин.

«Мёртвые души?» – спросил президент.

«Мёртвые души. Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведётся совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком», – отметил руководитель службы.

«Что ни сделаешь – везде жулики появляются», – посетовал Путин.

Проект «Пушкинская карта» был запущен в сентябре 2021 года для популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет с помощью карты могут бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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