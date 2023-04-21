В результате падения беспилотника ВСУ в Брянской области поврежден жилой дом

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника город Клинцы Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, никто не пострадал, есть разрушения.

«В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла», – написал губернатор в своем телеграм-канале. На месте инцидента работают оперативные службы.

Напомним, ночью 19 апреля украинский беспилотник атаковал военкомат в городе Новозыбков. Обошлось без пострадавших. В здании военкомата частично выбиты стекла, сообщал Богомаз.

Брянск, Наталья Петрова

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