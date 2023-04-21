В Южной Корее четверо россиян пропали без вести с горящего судна

Пожар случился на российском рыболовном судне недалеко от южнокорейского города Ульсан. Большую часть экипажа удалось снять с горящего судна, но четверо пропали без вести, сообщило Генконсульство России в Пусане.

Судно загорелось около 00:43 по местному времени 21 апреля. «Калтан» с экипажем из 25 россиян вез в Россию 100 тонн морепродуктов, когда случилось ЧП. Моряки подали сигнал бедствия, и им на помощь пришла береговая охрана Южной Кореи.

21 человека успешно сняли с горящего судна. Двое получили легкие ожоги, им помогли медики. Спасатели не досчитались четырех россиян, они числятся пропавшими без вести.

По данным агентства «Рёнхап», на поиски вышли суда береговой охраны, военные отправили эсминец, оснащенный системой Aegis, патрульный корабль и транспортный самолет для сброса осветительных ракет. Генеральное консульство РФ заверило, что поддерживает постоянный контакт с местными властями.

Сильный пожар случился на грузовом судне с российским экипажем в водах Вьетнама. Команда израсходовала все средства пожаротушения на борту, владелец попросил помощи у местных властей.

Ульсан, Наталья Рязанова

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