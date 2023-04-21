Трое детей погибли при пожаре в частном доме под Брянском

Трое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Бошино Брянской области. Следственный комитет расследует инцидент как причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в региональном управлении ведомства.

Пожар случился вечером 20 апреля в Карачевском районе. Когда пожарные справились с огнем и проверили дом, нашли тела трех маленьких детей. Ни спасатели, ни следователи не уточнили, находились ли дети дома одни во время ЧП или под присмотром взрослых.

Управление СКР по Брянской области возбудило уголовное дело, готовятся документы для комплекса экспертиз. Прокуратура региона взяла ход расследования на контроль и проверяет, как исполнялось законодательство об охране жизни и здоровья детей.

В Челябинске во время пожара погибли женщина и школьница. Обеих пожарные эвакуировали из горящей квартиры, но медики не сумели их спасти.

Бошино, Наталья Рязанова

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