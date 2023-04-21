Спасатели в Южной Корее нашли тела четырех пропавших россиян

Спасатели нашли тела четырех российских моряков на судне «Калтан». Ранее россиян объявили пропавшими без вести во время пожара.

«Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырех российских моряков: старшего помощника капитана, повара и двух матросов», – рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

Пожар на российском рыболовецком судне случился вскоре после полуночи в ночь на 21 апреля у побережья южнокорейского города Ульсан. Береговая охрана сняла с «Калтана» 21 человека, в их числе двух пострадавших. Четверо моряков считались пропавшими без вести.

Ульсан, Наталья Рязанова

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