Полуторогодовалый мальчик утонул в пруду у дома под Ярославлем

Маленький мальчик утонул в пруду рядом со своим домом в деревне Подовинниково Ярославской области. Следственный комитет проверяет обстоятельства случившегося, сообщили в управлении СКР по региону.

Ребенок в возрасте года и семи месяцев ненадолго остался без присмотра и решил исследовать недавно оттаявший пруд. Там его тело нашли днем 23 апреля. Специалисты не нашли на теле малыша признаков насильственной смерти.

«Продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка», – пояснили в ведомстве.

Глава Ярославского района Николай Золотников выразил глубокие соболезнования семье погибшего мальчика.

В Санкт-Петербурге два школьника провалились под лед Финского залива и утонули.

Ярославль, Наталья Рязанова

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