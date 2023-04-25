Пять белгородских сел обесточены после обстрела ВСУ

Пять сел в Белгородской области остались без электроснабжения после украинского обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал.

«ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек», – написал глава области в своем телеграм-канале. Аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела, как только позволит оперативная обстановка, добавил он.

Ранее сегодня под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа, пострадавших нет. Повреждены два частных дома и линия электропередачи.

Белгород, Наталья Петрова

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