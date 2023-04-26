В Абхазии двух россиян похитили ради выкупа

Шесть граждан Абхазии подозреваются в похищении двух россиян и вымогательстве выкупа, сообщила абхазская прокуратура. Один из похищенных сумел сбежать и сообщить в милицию.

По версии следствия, одного мужчину похитили с парковки около ТЦ «Сухум-маркет» в Сухуме вечером 14 апреля. Его несколько раз перевозили с места на место, чтобы скрыть местоположение, пока мать похищенного не заплатила выкуп в пять тысяч долларов. Тогда мужчину отпустили.

Днем 19 апреля подозреваемые похитили друга освобожденного россиянина из арендованной квартиры. Под угрозой опасного для жизни насилия его удерживали частном доме в Галском районе. Но мужчина сумел сбежать и пришел в милицию.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту похищения и вымогательства денежных средств в особо крупном размере. 24 апреля был задержан последний из шести подозреваемых. Суд арестовал всех шестерых на время следствия.

В Камбодже преступная группировка промышляла тем, что похищала иностранцев и требовала за них выкуп. На удочку мошенников попались два гражданина России. Их освободила полиция.

Сухум, Наталья Рязанова

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