Дрон атаковал электроподстанцию в Белгородской области

В Белгородской области беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По его сведениям, бомба не сдетонировала. Пострадавших нет, разрушений на подстанции не зафиксировано.

Официального подтверждения данной информации от властей не поступало.

Напомним, во вторник, 25 апреля, украинские войска дважды обстреляли приграничные территории Белгородской области. Сначала под удар попал поселок Ленинский в Шебекинском городском округе: из-за обстрела повреждения получили два частных дома и линия электропередачи. Позже ВСУ обстреляли Черемошное Белгородского района. Обошлось без пострадавших, но оказались повреждены линии электропередачи. Без света остались пять сел.

Белгород, Наталья Петрова

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