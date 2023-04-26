Белгородская область попала под огонь с украинской стороны

Обстрел ВСУ повредил два частных дома в поселке Красное в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. При этой атаке никто не пострадал.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное, пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела», – написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее днем совершены еще две атаки с украинской стороны на регион. По данным телеграм-канала Shot, беспилотник сбросил бомбу на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Устройство не сработало, поэтому ни пострадавших, ни разрушений нет.

В результате минометного обстрела ВСУ пострадал мужчина. Телеграм-канал Mash узнал, что восемь мин калибра 120 мм разорвались рядом с экскаватором. Водителя с разными травмами доставили в больницу. Название поселения, попавшего под обстрел, не уточняется.

Накануне обстрел ВСУ повредил линию электропередачи, и пять сел в Белгородской области остались без электроснабжения.

Красное, Наталья Рязанова

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