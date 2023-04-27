Обстрел ВСУ оставил брянский поселок без энергоснабжения

Поселок Климово в Брянской области оказался под огнем с украинской стороны в ночь на 27 апреля. Жители не пострадали, но на несколько часов остались без электричества.

«Пострадавших нет. В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество. На месте работают оперативные службы», – рассказал губернатор области Александр Богомаз.

Несколько часов спустя глава региона сообщил, что аварийно-ремонтные бригады полностью восстановили энергоснабжение в поселке.

Ранее ВСУ атаковали брянский город Клинцы с помощью беспилотника. город Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Никто не ранен, но пострадали несколько домов.

Брянск, Наталья Рязанова

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