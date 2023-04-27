В Якутии трое пострадавших рабочих оказались в реанимации

Трое из девяти пострадавших рабочих на газовом месторождении в Якутии помещены в палату интенсивной терапии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента.
Напомним, в ночь на 27 апреля во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии случился выброс газа. Газо-воздушная смесь загорелась, и пострадали девять человек.
Трое рабочих находятся в палате интенсивной терапии. Остальные пострадавшие остаются под наблюдением врачей в стационаре.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
«Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о проводимых следственных действиях и установленных обстоятельствах», – сообщили в ведомстве.
Мирный, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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