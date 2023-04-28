В Донецке снаряд попал в полный людей автобус, семеро погибли

Украинские военные обстреляли Донецк. Один из снарядов попал в рейсовый автобус. Погибли семь человек, в том числе ребенок.

«По предварительным данным, в районе бывшего универсама «Украина» погибло семь человек – попадание в маршрутное такси № 25», – написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

На кадрах с места событий видно, что маршрутка выгорела полностью. По словам очевидцев, среди погибших в автобусе был ребенок.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в результате прилетов семь человек погибли, в том числе несовершеннолетний, более 10 местных жителей получили ранения. Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.

Под массовый обстрел ВСУ попали гражданские объекты в Киевском и Куйбышевском районах. Прилет зафиксирован у универсама «Украина», сгорело несколько припаркованных автомобилей. Рядом находится здание Республиканского травматологического центра, как сообщается, оно также было повреждено.

Донецк, Зоя Осколкова

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