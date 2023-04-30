Число погибших после обстрела Суземки выросло до четырех

Число погибших в результате обстрела брянского поселка Суземка увеличилось до четырех человек, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Еще двое пострадавших находятся в больнице.

В поселке продолжают разбирать завалы разрушенного попаданием снаряда частного дома. Из-под обломков достали тела еще двух погибших. Ранее губернатор подтвердил смерть двух человек.

«Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей», – написал глава региона в телеграм-канале.

На территории поселка введен режим ЧС. На местах, пострадавших от обстрела, работают оперативные службы. Там, где завершены оперативные мероприятия, специальная комиссия начала оценку материального ущерба.

Поселок Суземка дважды с начала суток попал под обстрел с украинской стороны. Первый обстрел произошел вскоре после полуночи, второй – ранним утром.

Брянск, Наталья Рязанова

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