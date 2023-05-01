На Кубани возбудили дело после пропажи двух аниматоров на трассе М-4 «Дон»

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после того, как два человека пропали без вести на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с госномером «У 002 УМ 93». Проезжая участок федеральной автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанской Выселковского района Краснодарского края, они пропали без вести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму).

В настоящее время следователи при поддержке управления уголовного розыска краевого полицейского главка проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления местонахождения пропавших.

Накануне о пропаже Чубко и Мастыко сообщил телеграм-канал Mash. По его сведениям, они возвращались домой после мероприятия, где были аниматорами. По дороге они попали в яму на трассе и пробили колесо. К аниматорам подошли несколько молодых людей, которые столкнулись с аналогичной проблемой. С ними Кирилл Чубко поехал в Березанскую за запаской. После ни мужчину, ни девушку никто не видел, говорится в сообщении.

Также отмечается, что автомобиль Hyundai пропавших аниматоров три раза за ночь 29 апреля попадал на камеры видеонаблюдения у банкоматов в станицах Ирклиевской, Каневской и Березанской. «Утром телефоны пропавших уже были недоступны, с их банковских карт было снято 190 тыс. рублей», – пишет Mash.

Краснодар, Наталья Петрова

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