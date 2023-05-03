«Мы порезали парня и девушку»: задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани

В Краснодарском крае задержаны трое подозреваемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые несколько дней назад пропали на трассе М-4 «Дон». Тело 37-летнего мужчины уже обнаружено, тело 19-летней девушки еще не найдено. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Двое аниматоров пропали в ночь на 29 апреля, когда возвращались домой в Усть-Лабинск с мероприятия, которое проводили в станице Крыловской. По пути их автомобиль Hyundai Grandeur попал в яму, в результате было пробито колесо. По данным СМИ, с Татьяной Мостыко последний раз удалось связаться утром 29 апреля, однако она не дала четких объяснений, после чего ее телефон стал недоступен.

Пропавших искали правоохранители и волонтеры. 1 мая в Брюховецком районе Краснодарского края была обнаружена сгоревшая машина аниматоров. Накануне появились сообщения о задержании подозреваемого в расправе над Чубко и Мостыко. Сегодня следствие сообщило о задержании по подозрению в убийстве аниматоров из корыстных побуждений 30-летнего, 31-летнего и 45-летнего мужчин. Их задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах Кубани. Один из подозреваемых, по информации телеграм-каналов и СМИ, ранее был судим за тяжкие преступления – разбой, бандитизм, вымогательство, незаконное хранение оружия и угон автомобиля.

По версии следствия, вечером 28 апреля подозреваемые и их будущие жертвы оказались на одном участке автодороги вблизи станицы Березанской Выселковского района.

«Увидев одиноко стоящих в темное время суток на трассе мужчину и девушку на автомобиле иностранного производства, подозреваемые решили убить их в целях завладения принадлежащими им денежными средствами и другими ценностями», – сообщили в СКР. Они напали на аниматоров и забрали наличные и банковские карты. Далее фигуранты в нескольких банкоматах сняли с карт потерпевших более 180 тысяч рублей, после чего убили мужчину и девушку. Чтобы замести следы, преступники сожгли машину Кирилла Чубко и закопали тела жертв в разных местах.

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи и криминалисты краевого управления СК РФ. Благодаря их действиям удалось обнаружить тело мужчины. «Место сокрытия тела девушки устанавливается», – говорится в сообщении.

СКР опубликовал кадры допроса подозреваемых. «Мы порезали парня и девушку, я могу показать, где это находится», – говорит один из них на видео.

Следователи готовят ходатайства в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»