В сожженном авто пропавших на Кубани аниматоров нашли следы борьбы

Следы борьбы обнаружены в обгоревшей машине аниматоров, пропавших в ночь на 29 апреля на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, задержан подозреваемый, который может быть причастен к исчезновению молодых людей. Ранее он был судим за тяжкие преступления. По данным телеграм-канала Mash, подозреваемого задержали в Краснодаре. Он отказывается отвечать на вопросы следователя. Отмечается, что весной 2014 года подозреваемый создал вооруженную банду, которая нападала на жителей Кубани с целью ограбления.

Напомним, в воскресенье, 1 мая, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений» после того, как 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко, пропали по дороге домой с мероприятия, где были аниматорами.

Молодые люди ехали в Усть-Лабинск из станицы Крыловской и перестали выходить на связь ночью 29 апреля. По данным Mash, аниматоры попали в яму на трассе и пробили колесо. К ним подошли несколько молодых людей, которые будто бы столкнулись с аналогичной проблемой, и предложили помощь. После этого связь с аниматорами пропала. 1 мая их машину Hyundai Grandeur нашли сожженной в Брюховецком районе Краснодарского края, сообщал Следственный комитет. Местонахождение мужчины и девушки устанавливается, отметили в ведомстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования исчезновения аниматоров на Кубани.

Ранее сообщалось, что автомобиль пропавших аниматоров три раза за ночь 29 апреля попадал на камеры видеонаблюдения у банкоматов в станицах Ирклиевской, Каневской и Березанской. После были зафиксированы операции по снятию денег с карт пропавших.

Краснодар, Наталья Петрова

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