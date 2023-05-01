Опору ЛЭП подорвали под Санкт-Петербургом

Опора линии электропередачи упала после подрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, на соседней опоре ЛЭП нашли взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Инцидент произошел в 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения. «На второй (опоре ЛЭП) – обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство», – написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, по его словам, не нарушено – «сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме». На месте работают взрывотехники, сотрудники ФСБ и прокуратуры.

Глава области попросил жителей сообщать в правоохранительные органы о «подозрительных лицах и предметах».

Позднее Дрозденко сообщил, что «угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована». По его словам, взрывотехники сняли с конструкции заряд с взрывателем и разминировали его.

Губернатор добавил, что в настоящее время специалисты обследуют другие опоры поврежденной линии. По данным телеграм-каналов Mash и Shot, эта линия идет от Ленинградской АЭС, ее длина более 123 км.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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