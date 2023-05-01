Подрыв опоры ЛЭП под Петербургом сочли диверсией, возбуждено дело

Уголовное дело о диверсии возбуждено по факту подрыва опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Напомним, инцидент произошел на территории Сусанинского поселения в ночь на 1 мая. Опора линии электропередачи рухнула после подрыва. На другой опоре обнаружили взрывное устройство. Специалисты сняли бомбу с конструкции и обезвредили ее. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры нарушено не было, сеть переключили подстанцией в автоматическом режиме.

«По факту подрыва опоры ЛЭП Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ», – написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают следователи ФСБ вместе с экспертами. «Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников», – добавил глава области.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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