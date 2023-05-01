Почти десяток жилых домов, магазин и котельная загорелись в Забайкалье

В Забайкалье в городе Борзя, по одним данным, степной пожар, а, по другим сведениям, пожар со свалки перекинулся на жилые дома. По данным регионального управления МЧС, горят девять домов и крыша магазина. Тушение осложняет сильный ветер до 23 м/с, отметили спасатели. Следственный комитет сообщает, что огнем повреждено не менее десяти домов, магазин и местная котельная. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

«Днем 1 мая поступило сообщение о пожаре по улице Новосельская, в городе Борзя. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание 9 домов и крыша магазина. Площадь пожара уточняется», – говорится в сообщении МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работает пожарный поезд. Проводится наращивание группировки – дополнительно направлена из Краснокаменска аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в количестве 20 человек и трех единиц техники.

В региональном управлении МВД РФ сообщили, что пожарным помогают более 70 полицейских, «поднят весь личный состав отдела МВД России по Борзинскому району», передает ТАСС. Эвакуированы воспитанники детдома, который находится неподалеку от места пожара, пишет издание «Чита.ру».

Региональное управление Следственного комитета возбудило по факту возгорания жилых домов в Борзе уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

«1 мая 2023 года в городе Борзя ландшафтный пожар перешел на жилые дома. <…> Следователи приступили к проведению первоначальных следственных действий. К настоящему моменту у следствия имеются данные о том, что огнем повреждено не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная», – говорится в сообщении. В ходе расследования дела следователи дадут «принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности», – подчеркнули в ведомстве.

Местная прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности. В надзорном ведомстве заявили, что, предварительно, причиной пожара стало возгорание свалки, перешедшее на жилые дома. «Пострадало девять жилых домов. В настоящее время представителями различных ведомств ведется работа по ликвидации пожара», – говорится в сообщении.

Обновлено. Пожар в Борзе локализован, угрозы соседним строениям нет. Сейчас ведутся работы по полной ликвидации возгорания, сообщило региональное управление МЧС. Никто не пострадал. «На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора, они установят точную причину возгорания», – добавили в ведомстве.

Надо отметить, что это второй крупный пожар в Забайкальском крае за последние дни. 25 апреля в поселке Баляга возгорание на территории мебельного комбината распространилось на жилые дома. В результате пожара, по уточненным данным, пострадали шесть жилых домов.

Чита, Наталья Петрова

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