РЖД предупредили о возможной задержке поездов из-за подрыва путей в Брянской области

РЖД сообщили подробности инцидента на железной дороге в Брянской области, где в результате срабатывания взрывного устройства сошел с рельсов грузовой поезд. В компании заявили, что в связи с произошедшим возможны задержки двух пассажирских поездов.

«1 мая в 10:17 на перегоне Унеча – Рассуха Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива», – говорится в сообщении РЖД.

В компании отметили, что никто не пострадал, на месте работают пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда.

Движение на участке Унеча – Рассуха приостановлено, добавили в РЖД. «Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков – Москва и №86 Климов – Москва», – отмечается в сообщении.

В РЖД создан оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий схода.

Ранее сегодня брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области. По его словам, в результате подрыва сошел с рельсов локомотив грузового состава. Он отметил, что произошел на 136 километре железной дороги Брянск-Унеча.

Телеграм-каналы, а позже власти региона сообщил, что поезд перевозил топливо и пиломатериалы.

Москва, Наталья Петрова

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