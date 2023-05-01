В Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за подрыва путей

Неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области. В результате подрыва сошел с рельсов локомотив грузового состава. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По его словам, инцидент произошел на 136 километре железной дороги Брянск-Унеча. «Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено», – добавил губернатор.

Телеграм-канал Baza уточнил, что состав с 60 вагонами был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами. По его данным, с рельсов сошли и завалились набок 7-8 вагонов, начался пожар.

В свою очередь, телеграм-канал Shot сообщил, что перед сходом состава с рельсов местные жители слышали два взрыва. «По нашим данным, в результате диверсии опрокинулись 7 вагонов», – говорится в сообщении. По информации источника проекта, по предварительным данным, взрывное устройство было заложено на рельсах и сдетонировало, когда поезд проехал по нему.

Позже правительство Брянской области подтвердило, что сошедший с рельсов грузовой поезд перевозил топливо и строительные материалы.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»